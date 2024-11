GALERII Soome jalgpallikuulsused esitlesid Eestis uut raamatut

See raamat on ideaalne valik sinule, kes sa armastad jalgpalli ja soovid mõista selle olemust uuel, sügaval ja arukal viisil. «Progressão» ei ole lihtsalt sukeldumine jalgpalli, vaid kogu ellu.

Jani Sarajärvi alustas oma jalgpallikarjääri Soome klubis FC Kurenpojat ja on seejärel jõudnud rahvusvahelisele tasemele mängija, treeneri ja teadlasena. Tema karjäär on viinud teda neljale kontinendile juhendama ja koolitama nii klubi kui ka rahvuskoondise tasandil. Tipptasemel treeneritöö kõrval süvendab Jani oma teadmisi Lissaboni ülikooli doktoriõppes, jätkates sihikindlalt oma teekonda jalgpalli alal. Teekonda, mis ulatub üle mängu piiride kogu ellu.

Jussi-Pekka Savolainen on endine profijalgpallur ja kahekordne Veikkausliiga meister, kellest on pärast mängijakarjääri saanud Soome parimaid treenereid. Jussi-Pekka laiahaardeline huvi kuningliku mängu vastu on viinud teda juhendama tipptasemel Soome noori ja täiskasvanud mängijaid ning edendama Soome Jalgpalliklubi treenerite koolitusi, peale selle on ta avaldanud jalgpalliraamatu «Jalgpalli revolutsioon». Tema arvates on jalgpallis lõputult, mida imetleda ja õppida. Seepärast siis «Progressão».