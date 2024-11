Sebastian Fitzek: loo viimane pööre tuleb minu jaoks samasuguse üllatusena nagu lugeja jaoks

Alates 2006. aastast, mil ilmus tema debüütromaan «Die Therapie» («Teraapia», Eesti Raamat 2018), on kõik tema põnevikud jõudnud ajakirja Spiegel edetabelisse ja veel nädalaid pärast ilmumist esikohal püsinud. Ka mujal maailmas on teda saatnud edu: Fitzeki romaane on tõlgitud 37 keelde ning tema raamatuid on kokku müüdud üle 19 miljoni eksemplari, lisaks on müüdud enam kui miljon audioraamatut.

Menukirjanik Sebastian Fitzek vestles veebilehe New Books in German tellimusel oma tõlkija Jamie Bullochiga. Raamatuportaal avaldab intervjuu kirjastuse Eesti raamat vahendusel.

***

Jamie Bulloch: Tere, Sebastian. Mul on suur rõõm sind intervjueerida. Sa oled aastaid Saksamaal menukirjanik olnud, kuid ma saan aru, et edu ei saabunud lihtsalt ega kiiresti. Kas sa räägiksid paari sõnaga oma kirjanikutee algusest?

Sebastian Fitzek: Tere sullegi ja suur tänu, et avaldasid soovi minuga intervjuud teha. Tõsi ta on, edu saavutamine polnud minu jaoks sugugi lihtne. Saatsin käsikirja viieteistkümnele kirjastajale. Kaksteist lükkasid selle tagasi ja ülejäänud kolmest pole ma tänini midagi kuulnud. Nagu isegi näed, ei olnud tulemus kõige parem. Aga need tagasilöögid mind ei heidutanud, pigem motiveerisid need mind jätkama ja enda kallal tööd tegema.