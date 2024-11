Peep Vain 90ndate alguses Ameerikas raamatute müümisest: iga eitav vastus õpetas midagi uut

1990ndate alguses, ajal, mil Eesti oli alles iseseisvunud ja end maailmale avamas, leidis Peep end seismas ukse ees, mis viis täielikku tundmatusse. Koos sõbra Andres Trinkiga suundus ta Ameerikasse raamatuid müüma, teadmata, millised katsumused neid seal ees ootavad. «Kui ma oleksin teadnud, kui keeruline see töö tegelikult on, siis võib-olla ei oleks ma sinna kunagi läinud,» tunnistab Peep. Tagantjärele vaadates oli see aga üks olulisemaid otsuseid tema elus.