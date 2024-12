Esimene advent annab märku peatselt lähenevatest pühadest. Paratamatult suunab see mõtted ka jõuluvana kingikoti täitmisele. Kindlasti on seal vanade kommete kohaselt teiste toredate kinkide seas jätkuvalt vääriline koht ka parimal kingil – raamatul. Et külluslike riiulite ees mitte pead kaotada, valisime mööduvast aastast välja mõned vahvad pildiraamatud, mille kingikotist leidmine rõõmustab nii mudilast ennast kui tema kaaskondseid. Mõnusaid mälestusi loov ühine aeg on neid teoseid lugedes, vaadates, uurides kindlustatud.

Ulla Saar, «​Ita ja Piuks». Foto: Raamat

Ulla Saar

Illustreerinud autor

Kirjastus Koolibri

2024

Ita tahab isaga poodi minna. Kiiresti ronib ta kastiratta korvi. Nad sõidavad ehituspoodi. Isal on värvi vaja. Ta tahab seina üle värvida. Ita loodab, et nad ostavad punast värvi. See on tema lemmik. Poes kaob isa kiiresti riiulite vahele. Ita läheb mängunurka. Järsku kuuleb ta, kuidas keegi teeb piuks. Kui veelkord piuks kostub, läheb Ita asja uurima. Kes see niimoodi piuksub? See on ju Piuks!

Ita ja Piuksu sarja esimene osa sobib suurepäraselt neile, kes teevad esimesi samme lugema õppimise teel.

***

Rébecca Dautremer, «Meie sõber Jacominus». Foto: Raamat

Rébecca Dautremer

Illustreerinud autor

Tõlkinud Indrek Koff

Kirjastus Koolibri

2024

Jänkupoiss Jacominus on üks ütlemata nunnu, nutikas, lahke, ja armas olevus. Kas saab aga olla ka liiga lahke, liiga armas või liiga hea? Kas saab liiga palju hoolida? Kas saab olla ülemäära hea sõber? Maineka illustraatori Rébecca Dautremer’ suureformaadiliste kunstnikuraamatute «Jacominus Gainsborough’ paremad päevad» (2021) ja «Üks imetore asi» (2023) kõrvale on ilmunud armas pappraamat pere pisematele. Jacominuse lapsepõlvest pajatav teos kutsub mõtisklema sõpruse olemuse ja tähenduse üle.

***

Triinu Laan, «Poiss ja papa». Foto: Raamat

Triinu Laan

Illustreerinud Anne Pikkov

Kirjastus Päike ja Pilv

2024