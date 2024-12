NOSTALGIA KÖÖGIS Uus Eesti kokaraamat ühendab põlvkondi

Iga retsept on autorite selgitusel nagu väike lugu, mis viib lugeja tagasi lapsepõlve ja meenutab õnnelikke hetki koos perega. «Igal meist on omad mälestused, mis jäävad meiega kogu eluks ja iga kord, kui me sama rooga valmistame või sööme, tulevad need meelde. See on emotsioonide, mälestuste ja rõõmude segu, mis ühendab meid meie perekonna, kultuuri ja iseendaga,» ütleb Margit Mikk-Sokk, raamatu üks autoritest. «Eesti toitude üle võime me uhked olla. Need on meie identiteedi oluline osa ja väärivad seda, et me neid elus hoiame ja edasi kanname.»