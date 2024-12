«Sellepärast peavadki naised meie riigis kõik ära tegema!»

Endale omases stiilis toob W. Bruce Cameron meie ette terve rivi imelisi tegelaskujusid, kes nii ühiselt kui ka omaette elu ja armastuse katsumustega rinda pistavad. Nende hulgas on ka Clancy «surmavaenlane» – üks äraütlemata põlastusväärne kass.

Kõigel sellel on päris raske silma peal hoida, eriti siis, kui asjad hakkavad pöörase kiirusega kontrolli alt väljuma, aga õnneks on väga tubli koer Clancy jaganud meiega oma tähelepanekuid selle kohta, mis on elus päriselt oluline.