JÕULUMÕISTATUS «Sarnaselt armastusega siseneb ka õnn köögi kaudu»

2022. aasta algul nägi trükivalgust Nita Prose’i debüütromaan «Toateenija». Kanadalanna sai hakkama millegagi, mis tiheda konkurentsiga kirjastusmaastikul on pea võimatu – juba enne esmailmumist oli tema romaani vastu huvi sedavõrd suur, et avaldamisõigused napsati ära 35 riigis. Ent põhjus oli lihtne. Prose’i muhekrimi žanris kirjutatud «Toateenija» oli tõepoolest väärt lugemine, mitte pelgalt kirjastusagendite hea müügitöö tulemus. Seda tõestas ka näiteks asjaolu, et ilmumisjärgsel aastal valisid Goodreadsi lugejad just Prose’i debüüdi aasta parimaks põnevusromaaniks.