Mari Jürjens soovitab 9 paeluvat raamatut, mida vastavalt hetke tujule lugeda

Kuna Mari on ise imeline sõnameister, siis võib eeldada, et raamatud teda kohe kuidagi külmaks jätta ei saa. Seetõttu uuris Apollo, milliseid raamatuid tema öökapil leidub ja mida ta kindlasti ka teistele lugeda soovitaks. Head avastamist!

Minu viimaste aastate üks suurimaid lugemiselamusi. Kirjutatud rohkem kui 150 aastat tagasi, aga kõnetab nii nagu räägiks meie tänasest maailmast. Nii inspireerivalt mõjus kujutluspilt noorest Thoureaust, kes ennast metsa eraldas, et elada loodusega kooskõlas, tõestades sellega, et inimene ei vaja tegelikult üldse palju, et elada täisväärtuslikult. Paneb kriitilise pilguga nägema kõike seda, mida meie eludes ja maailmas on liiga paljuks läinud. Teose keel on mahlane ja tihe.