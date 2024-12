Meisterlik krimka, mille lõpplahendus nii pea ei unune

Tänapäev, Reykjavik. 64-aastane politseiuurija Hulda jääb peagi pensionile, aga lähedastest ilma jäänud naine ei oota sugugi ärateenitud puhkust sisutühjade päevadega. Kardetud hetk, kui palutakse laud vabastada, saabub oodatust varemgi, sest asendaja hingab juba kuklasse. Hulda võitleb endale välja veel viimase nädala ja viimase uurimistöö, haarates kümne küünega ülemuse lausekõlksust, et valigu siis ajaveetmiseks mõni vanadest juhtumitest. Naisele jääb kripeldama napp juurdlus eelmisest aastast, enesetapuna kirja läinud venelannast immigrandi surm. Tal on mõned päevad, et tulla toime tööga, mida värskete jälgedega ei suudetud.

«Pimedus» kujutab endast mitmetahulist lugu, mis võtab aina tumedamaid toone. Romaan rõhub emotsionaalselt, aga jõhkraid mõrvu ja teatraalsusi sellest ei leia. Alguses potsatame peategelase Huldaga meeste maailma, kust teda kunagi lõpuni omaks pole võetud, nii et ta on õige paksu naha kasvatanud. Samuti seisab ta teiste üksikute naiste eest, nagu näitavad nii Hulda eelviimane kui ka viimane juhtum. Mitte kedagi teist ei huvita varjupaika otsinud venelanna saatus, aga põhjaliku politseiuurijana tahab tema jõuda asja tuumani. Juurdlusega seguneb veel ühe teise noore naise lugu, kes olude sunnil oma väikese tütre esimesteks eluaastateks loovutama peab. See olevat täitsa tõene killuke Islandi ajaloost. Veidi hiljem lisandub kolmas hääl matkalt karmi looduse keskele. Kohe pole selge, kes nood teised naised on ning kuidas kolm liini ajateljele paigutuvad, aga lõpus kaardid avanevad. Peatükid on lühikesed, nii et mõni ei täida üht lehekülgegi, ja lugemine kulgeb kärmelt. Jónasson ei raiska ruumi pikkadele kirjeldustele või kultuuriruumi tutvustamisele.