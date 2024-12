Tervisemuuseumi juubeliraamat jutustab eestlaste tervise ja ravimise loo

Ühiskondlikku raamistusse asetatud kogemuslood aitavad mõista, kas ja mille poolest erinevad toonased kehalised kogemused, nagu sünnitus, haigused, nälg või arstilkäik tänastest. Ajaliselt jälgib raamat peamiselt 20. sajandi kogemusi ja tervisega seotud maastikke, tehes aeg-ajalt väikeseid kõrvalepõikeid nii eelnevasse kui ka järgnevasse sajandisse. 300-leheküljeline raamat on illustreeritud rikkaliku ja mitmekihilise pildimaterjaliga paljude muuseumide foto-, trüki- ja dokumendikogudest.

Anna Rinaldo, «Saunast süstlani». Foto: Raamat

«Püüdsime raamatu teha eluliseks,» selgitab raamatu autor ja Tervisemuuseumi teadur-kuraator Anna Rinaldo. «Üks asi on ajalooline raamistik ja faktid. Kui sa ei oska seda kuhugi asetada, siis on see vaid infokild. Kui saad faktide juurde kellegi kogemusi ja mälestusi, mis puudutavad, siis see paneb ajaloo elama ja toob lugema inimesi, kes ei võta kätte hästi tõsist ajalooraamatut.»

See raamat on Anna Rinaldo sõnul visuaalse ja mitmekihilise materjali tõttu huvitav ka neile inimestele, kes tahaksid seda lihtsalt sirvida, mitte kaanest-kaaneni läbi lugeda. «Raamat on kujundatud julge lennuga ja pakub palju avastamisrõõmu.»

Raamatu sisulise toimetaja Marju Kõivupuu arvates on seda väga mitmekülgset raamatut meie lugemislauale väga vaja. «See on meie tervise, tervisesse suhtumise ja ravimise lugu. Saunast kuni aparaadimeditsiinini ehk medikaliseerumiseni,» tutvustab ta. «Kuidas tervisekäitumine ja erinevad meditsiinisüsteemid, mis on meid ümbritsenud, on mõjutanud meie hoiakuid, arusaamu ja suhtumist. Ja ka seda, kui pikkade sammudega me oleme edasi liikunud.»