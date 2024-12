Dave ütles, et sõidame 15 tundi järjest, peatudes ainult kütuse ja toidu jaoks. Ta lubas, et teeme kiire peatuse Washington D.C.-s, umbes kella kahe paiku öösel. Mõtlesin, et ega me riigi pealinna nõnda kuigi palju näha ei saa, aga mis seal ikka. Olime ju tulnud siia selleks, et raha teha.