Ekspertide kolm tähelepanekut, kuidas luua väärtuslikku ja meeldejäävat sisu

Saue ja Org kinnitavad, et esmamulje on oluline ja seda aitab saavutada teadlikult kujundatud brändi pakend. Visuaalne esteetika, logo, värvivalik ja graafilised elemendid on kõik olulised osad sellest, kuidas sa oma brändi maailmale esitled. Seda eriti just sotsiaalmeedia ajastul, kus sisu skännitakse sekunditega, peab sinu visuaalne kuvand olema selge ja eristuv. «Kui inimesed kerivad läbi lõputu hulga postitusi, jääb silma vaid see, mis on visuaalselt atraktiivne ja mõjub professionaalselt,» selgitab Org.

Kui pakend on see, mis inimesi kohale meelitab, siis just sisu on see, mis neid sinuga jääma paneb. Tugev persoonibränd nõuab, et jagaksid väärtuslikku ja asjakohast sisu, mis kõnetab sinu sihtgruppi. «Isegi kui sul on ilus ja köitev pakend, ei jää keegi sinu brändi juurde, kui sisu ei vasta ootustele,» rõhutab Saue.