Elu teadlik kujundamine on kunst, mis nõuab pühendumist ja soovi võtta vastutus oma õnne ja harmoonia eest. Marge Karu kaheosaline raamatusari «Ole ise enda elu looja» pakub praktilisi juhiseid ja inspiratsiooni, et aidata sul leida tee rahuloleva ja tasakaaluka eluni. Karu usub, et väikeste teadlike sammude abil saab igaüks luua elu, mis on tähendusrikas ning täidetud rõõmu ja armastusega.