Epp Petrone: minu jaoks oli selle raamatu viimane peatükk ja viimane lause... lausa uskumatult hea

Mark Edwardsi «Nad tulid, et jääda» oli korralikult rahuldust pakkuv krimka mu jaoks. Alguses tundus, et kõik see lugu on aimatav lõpuni välja. Juhtuma hakkab jama, aegluubis rongiõnnetus, kus on selge, et «pahad on pahad ja head on head!», nagu kõlab Nukitsamehe nõialaulus.