10 asja, mida peab Napolis tegema

5. Avasta tänavakunsti! Lisaks kunstigaleriidele väärivad imetlust murales​'id ehk seinamaalingud, eriti leiab neid Sanità linnajaost ning Hispaania kvartalist.

6. Pitsata ei saa! Napolist lihtsalt ei saa lahkuda ilma siinse kandi kõige kuulsama toidu maitsmiseta. Klassikaline margherita, aga miks mitte ka diavola, marinara või ka hoopis frititud pizza montanara väärivad proovimist.

7. Luba endal avastada uusi maitseid! Polpette ehk lihapallid tomatikastmes ja raguuga pasta on lisaks frititud toidule ja pitsale Napoli köögi ühed tuntumad road. Kui need on proovitud, telli hoopiski pasta e patate ehk pasta-kartulivorm provola juustuga või pasta fagioli e cozze ehk maitseküllane pasta, kus sees nii karbid kui oad.

8. Vino bianco ja vino rosso. Lihtsamates trattoria'des võid leida menüüst lihtsalt vino bianco ja vino rosso ehk valge ja punase veini ilma nimeta. Üldjuhul on nendeks vastavalt falanghina ja aglianico, siinse piirkonna kõige levinumad veinid. Ja head!

9. Momento dolce. Magusasõpradel soovitan Napolis hetkeks ära unustada Itaalia köögi klassikalisemad magustoidud nagu tiramisù ja panna cotta (kuigi ka need on siin head!) ja proovida hoopis kohalike magusameistrite loomingut nagu babà, sfogliatella, fiocco di neve ja zeppola. Kes väga suur magusasõber ei ole, võib aga pagariärist kaasa võtta hoopis käsitööna valminud taralli​'d, mis on suurepärane soolane suupiste veini kõrvale.

10. Carpe diem! Naudi päeva, kuniks seda sulle on antud. Elamine Vesuuvi varjus on siinsele piirkonnale toonud nii õnnistust kui ka hukatust ning ühtlasi suhtumise, et iga päev on eriline – niimoodi mõeldes tasubki elada. Napoli avastamise juurde võiks kindlasti kuuluda ka väljasõit Pompeisse ja Vesuuvile, mis veelgi paremini võimaldavad mõista siinset ajalugu, kultuuri ja rahvast.