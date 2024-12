PÕNEVIK «Hull viis surra, isegi sellise inimese kohta nagu tema...»

Peainspektor Robert Kett on aastaid jahtinud riigi kõige ohtlikumaid inimröövijaid ja sarimõrvareid, pälvides sellega politseiniku maine, kes suudab tabada ka kõige hullemad kurjategijad. Nüüd on aga rollid ümber pööratud. Kui keegi hakkab jõhkralt mõrvama inimesi, keda Kett trellide taha saatnud – ja isegi neid, keda ta tabada ei suutnud –, tundub, et välja on ilmunud halastamatu kättemaksja.