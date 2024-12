Lia Virkus uuest kokaraamatust: nostalgiaraamatu pildistamine on keeruline

«Nostalgiliste toitude» esimene osa ilmus novembris 2022. Kas nüüd on kõik nostalgilised road kaante vahel?

Esimest raamatut tehes olin kindel, et see on üks ja ainus. Kuigi kõik ideed ei mahtunud raamatusse. Sain palju kirju, inimesed saatsid oma nostalgiaretsepte. Aasta pärast uuris Varrak, kas teeksime ka teise osa. Siis ma polnud veel valmis seda suurt tööd alustama. Sellise nostalgiaraamatu pildistamine on keeruline. Tuleb otsida kokku nostalgianõusid, vanu kangaid ja lilli, sättida neid koos kaunilt pildile.

Nüüd on uus raamat valmis, kuigi esmane sisukord muutus palju. Raamat küpseb alati selle valmides, ideed muutuvad ja ka retsepte on rohkem, lausa 80. Arvan, et retseptidest võiks vabalt kokku panna ka kolmanda osa, aga praegu ma seda ei plaani. Arvan, et kaks raamatut täiendavad teineteist hästi.

Lia Virkus, «Nostalgilised toidud. 2» Foto: Raamat

Milline on teie lemmikroog selles raamatus?

Neid on palju. Sõbranna kodujuustupirukat teen ma väga tihti ja magus triibuline kohupiimatort oli mu selle raamatu taasavastus. See on uus vana lemmik!

Kas teie lastele meeldib süüa teha?

Ikka meeldib, aga nad on veel noored ja kõik muu on ju põnevam kui toiduvalmistamine. Kui neil on aega, siis on tore midagi uut valmistada. Vahel teevad nemad süüa ja kutsuvad emaisa nautima. Küll see mulle meeldib!

Miks peaksid kõik pered kokku saama ühise söögilaua taga?

See on kvaliteetaeg nautida koos head toitu, vaadata üksteisele silma ja kuulata, kuidas kõigil päriselt läheb. Sellised ühise söögilaua taga istumised on praegu mu suurimad lemmikhetked. Lapsed elavad ju kõik omaette, kohtume ühise söögilaua taga nii meie pool kui ka nende kodudes.

Kellel soovitate võtta kätte nostalgiliste toitude raamatu?

Nii noortel kui ka vanadel. Kellele nostalgiatoit, kellele midagi uut avastada. Toidud on ju kõik lihtsad ja maitsed puhtad, enamasti eestimaised.

Tuunikalatort. Olid ajad, kui ilma selle soolase tordita ei möödunud ükski pidu, seepärast tasub see väärt retsept taas meelde tuletada. Foto: Juhan Heinmaa/Foto raamatust

Artikkel ilmus esmakordselt ajalehes Raamat.