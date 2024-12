Sinijärv soovitab: Doris Kareva on väga head tööd teinud

Metsaluulega on mõnusas mõttes kõhutunde järgi metsa mindud, ehitet inimestele vahva võsa ja uhke kuusestik korraga. Poeesid on segi aetud, et saaks sõnasabas sörkida just nõnda, nagu süda ütleb. Ei ole siin ajaraame ega tähestikulist järjekorda, ootamas on retk metsas. Klassikaliste tekstidega on segamini täiesti tundmatute tegijate teosed. Jah, siin on ka keskpärast kraami. Aga see keskpära on metsakeskne. Ja antoloogia peakski ju keskenduma oma teemale ning andma läbilõike. Mitte vaid taasesitlema vaieldamatusse raudvarra raiutud turvalisi teflontekste. Ses mõttes on Doris Kareva väga head tööd teinud – ka halva luulega kohtumine säravas seltskonnas aitab poeetilise meelepildi kasvamisele kaasa ja autorid kasvavad koos tolle pildiga!