Leelo Kassikäpp leidis uueks romaaniks inspiratsiooni hooldekodust

Raamat on kirjutatud ehedalt ja ausalt kirjaniku isiklikest kogemustest hooldekodus vabatahtliku seltsilisena ja ei jäta autori meelest vast kedagi külmaks.

Kui kirjanik Maili Bergtson oma poolelioleva ro­maani tõepärasuse huvides kohalikku hoolde­kodusse vabatahtlikuks seltsiliseks läheb, ei oska ta veel aimatagi, et sellest sün­nib hoopis uus raamat.

Maili soovib olla seltsiliseks naisterahvale, aga para­ku läheb teisiti. Ta kohtub hoolde­kodus Taaviga, eaka leskmehega, kes tunneb end ük­sildaselt. Üsna ruttu avastavad uued tuttavad, et neil mõlemal on suur armas­tus ja kirg raa­matute vastu ning sarnane maailmavaade. Nad on paljudes asjades ühel meelel.