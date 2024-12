Kristina Herodes Peep Vainu raamatuesitlusest: inimesed lahkuvad siit parematena, kui nad tulles olid

Kristina sõnul on Peebu looming ja energia teda ka väga isiklikul tasandil mõjutanud. «Tal on nii palju inimestele anda,» rääkis Kristina oma kokkupuudetest Peebuga. Tema sõnul on Peep inimene, kelle lähedus ja õpetused aitavad selgemalt näha oma teekonda siin elus. «Inimesed, kes täna siin seda kõike kogesid, lahkuvad siit paremate inimestena,» kirjeldas ta õhtu atmosfääri.

Herodes tõstis esile Vainu julguse käsitleda teemasid, mida sageli häbi või enesekriitika tõttu varjatakse. «Ma imetlen Peebu julgust – on asju, mida me peidame sageli häbimaski alla. Kuigi me kõik oleme neid tundeid tundnud, siis ikkagi ütleme, et «mina mitte»,» rääkis Kristina. Samas peab suureks inimeseks olemine Herodese sõnul tähendama oskust oma saavutusi alandlikult hinnata ja edasi liikuda: «Alandlikuks jäämine on suure inimese märk ning seda oskab Peep hästi.»