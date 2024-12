Peep Vainu raamatuesitlus pakkus osalejatele sügavaid emotsioone ja mõtteainet

Villemson kirjeldab end kui igakülgset unistuste täitjat, kuid märgib, et tema lähenemine eesmärkide täitmisele erineb mõnevõrra Peebu õpetusest. «Peep ütleb, et tee hästi pikalt plaane, aga mina teen pigem lühikesi plaane ja täidan neid pidevalt. Mul on kõik unistused tehtud ja ma olen oma eluga täiesti rahul,» räägib ta.

Villemson tunnistas, et suurem muutus tema elus toimus kaks aastat tagasi. «Ma sain aru, et kui jätkan töötamist samas tempos nagu varem, siis ma lihtsalt suren ära. Peale seda olen rahunenud, andnud tööd teistele ja leidnud sisemise rahu,» selgitab ta.

Villemson rõhutab, et suurt osa sellest muutusest on toetanud tema usaldus teiste inimeste ja nende oskuste vastu. «Ma lugesin palju tarkasid raamatuid ja seal öeldi, et alati on keegi, kes on sinust targem. Nii ma leidsingi enda kõrvale igal alal endast targema inimese ja see tõesti toimib.»