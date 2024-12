Ilmus esimene Eesti Vabariigi numeroloogiline analüüs

Kas Estonia katastroof oli ette määratud? Kuidas mõjutas Eesti tulevikku rahavahetus? Kas Eesti liitumine NATOga ja Euroopa Liiduga toimusid soodsal ajahetkel? Mida näitab Eesti Vabariigi numeroloogiline sünnikaart, millised on Eesti tugevused ja nõrkused? Milline on karma, millega peame arvestama ja millised on Eesti võimalused tulevikuks?

Timo Reinpal, «Eesti Vabariik eile, täna, homme». Foto: Raamat

Autor on kasutanud numeroloogiat ja sideraalset astroloogiat, et uurida meie riigi olemust, teekonda läbi aja ja tema perioodilist arengut. See on esimene kord, kui Eesti Vabariigi kohta on koostatud nii põhjalik numeroloogiline analüüs. Timo Reinpal on oma pikaajaliste kogemuste ja teadmistega loonud teose, mis pakub nii ajaloohuvilistele kui ka kõigile Eestimaa sõpradele põnevaid sissevaateid meie riigi arengusse ja tulevikku.

Timo Reinpal on Eesti üks tuntumaid numerolooge ja astrolooge, kellel on juba 37 aastat kogemust selles valdkonnas. Ta on kirjutanud kaheksa numeroloogiaalast raamatut ja jaganud oma teadmisi nii telesaadetes kui ka ajalehtedes. Viimati ilmus temalt raamat «Numeroloogiline prognoos 2025. Sinu aasta horoskoop».