EKSPERT SOOVITAB 6 raamatut, mida kooliealised lapsed tahaksid jõuluks saada

Räägitakse, et parim kink on raamat. Seda arvab ka jõuluvana, aga kas ta teab, millised raamatud tänapäeva lapsi köidavad? Pakume kõigile jõuluvanadele ja päkapikkudele ideid, millised raamatud võiksid lüüa noorel lugejal silmad särama ja kutsuksid end ka lähemalt uurima. Kindlasti pakuvad need toredaid lugemishetki kogu perele.

Andrus Kivirähk, «Kampsun ja päike». Foto: Raamat

Andrus Kivirähk

Illustreerinud Heiki Ernits

Kirjastus Varrak

2024

Tänases Eestis võib Andrus Kivirähki kohta öelda klassik, sest pea 30 aastat on tema raamatud rõõmustanud nii suuri kui väikesi lugejaid. Uues lasteraamatus on 30 juttu, mis tõestavad järjekordselt, et ka kõige eriskummalisematest asjadest sünnivad vahvad lood. Mida arvata näiteks kampsunist, kes on kogemata lapse nahka pistnud ja on nüüd väga õnnetu? Või kuidas suhtuda hunti, kes ühel päeval otsustab taimetoitlaseks hakata? Kivirähk kohe oskab anda igaühele võimaluse jutu sisse sattuda.

«Kampsun ja päike» on lustlik lugemine Kivirähki vanadele fännidele ja pakub rohkesti avastamisrõõmu vanameistri loomingu esmaavastajatele.

***

Rán Flygenring, «Tulemägi». Foto: Raamat

Rán Flygenring

Illustreerinud autor

Tõlkinud Askur Alas

Kirjastus Nordur

2024

Kaktus peab jääma koolist koju, sest seal on täiepideemia. Mis muud, kui tuleb giidist emaga turistidele Islandi imekaunist loodust näitama minna. Poisile on see ilmatu igav – on ju tema kõiki neid imekauneid maastikke ja vapustavaid jugasid juba korduvalt näinud. Ühtäkki märkab aga tüdinud Kaktus eemal punakat kuma. Vulkaan. Kaktus koos emaga ees ja kogu bussirahvas nende järel otsustatakse vulkaani lähemalt kaeda.

Raamat on tõeline maiuspala neile, kellele meeldib teksti ja illustratsioonide põimumine, uute teadmiste saamine ja üllatavad lõpplahendused. Raamatule omistati 2024. aastal Paabeli Torni tõlkeauhind pildiraamatu kategoorias.

***

Ilmar Tomusk ja Joonas Sildre, «Paul hakkab inseneriks». Foto: Raamat

Ilmar Tomusk

Illustreerinud Joonas Sildre