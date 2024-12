«Tema ema oli surnud, isast ei teatud midagi. Ta oli aru saanud, et on asju, mille kohta ei tasu uurida»

13-aastane Leon Brown on iseõppinud jalgpallur, kelle trikivideoid juhtub nägema jalgpalliagent. Poisile tehakse ettepanek liituda Hammersmith Unitedi noortemeeskonnaga. Leon on tõeline imelaps ja teda saadab peadpööritav edu, mis tekitab nii vaimustust kui ka kadedust.

Ühtäkki leiab noormees end intriigide keskelt ja peab aru saama, kes on tema sõbrad ja kes mitte. Leonil on põhjust kahelda kõiges, mida ta näeb. Kahtluse alla on seatud ka tema minevik: selgub, et Leoni ema võib veel olla elus ja teooriad isa kohta võtavad aina pöörasemad mõõtmed. Mida õigupoolest tähendab olla vutipallimaailma imelaps?