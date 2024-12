Loomingu Raamatukogu lubab sisukat lugemist kogu uueks aastaks

Suvel võiks mõnusasti aega olla sõpradega malet mängida ning ilmub ka Stefan Zweigi «Malenovell ja teisi jutte». Loomingu Raamatukogu esimeses aastakäigus ilmunud «Malenovellis» rullub lahti lugu sundmõtete ohtlikkusest ning režiimist, mille raames inimesi mõistuse kaotamiseni viidi. Zweigi kuulsaima novelli kõrvale on tõlkija Tiiu Relve valinud ka kirjaniku teisi novelle, mis pole varem eesti keeles ilmunud.

Tarkusekuul hoiame koos Bel Kaufmani​ teosega «Allakäigutrepist üles» meeles õpetajaid. Raamat kajastab nii ajatut – õpilaste ja õpetajate (aga ka õpetajate oma)vahelisi pingeid ja igapäevaseid, kohati ka koomilisi juhtumisi – kui ka ajastuhõngulist – õpetajate igapäevast veenmistööd, et õpilased kooli edasi jääksid, võitlust lõputute sedelite, raportite ja loakaartidega igaks võimalikuks sammuks (sh tualettruumi minekuks). Raamatu pealkiri pärineb samuti ühest sellisest seigast, kui noore õpetaja klassi ilmub õpilane, keda palutakse tundi lubada koos märkusega, et too jäi vahele allakäigutrepist ülesminemisega.