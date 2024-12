Eesti keeles ilmus Euroopa ühe suurima avangardkirjaniku oluline teos

Eemaldumise ja üksinduse tunne hetkil, mil mu argimina on lahustunud ebakindluses, erineb kõigist teistest aistingutest. Kui see kestab kauem, saab sellest hirm, õud, et ma ei suuda ennast enam kunagi leida, kauguses püsib minust hägune siluett, mida ümbritseb tohutu helendus, nii nagu paistavad mõned esemed udus.

Viimaks tunnen iseenda ära ja leian taas oma toa. See on kerge joobe tunne. Tuba on oma mateerias erakordselt tihendatud ja mina halastamatult asjade pinnale naasnud: niisama sügav, nagu oli selgusetuselaine vagu, on kõrge selle hari; mitte kunagi ega üheski olukorras ei näi mulle ilmsem kui neil hetkil see, et iga ese peab hõivama koha, mille see hõivab, ja et mina pean olema see, kes ma olen.