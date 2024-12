NÄDALA RAAMAT Naljakas ja põnev lugu, mis aitab lahti mõtestada üht maailma kõige keerukamat kultuuri

Chris Broad on Briti filmitegija ja YouTube'i kanali «Abroad in Japan» asutaja. 2,5 miljoni jälgija ja 400 miljoni vaatamisega on see Jaapanis elavate välismaalaste kanalitest üks suurimaid. Kümne aastaga on Chris filminud üle 200 video ja külastanud kõiki Jaapani 47 prefektuuri; kanali «Abroad in Japan»​ fookuses on reisimine, toit ja kultuur. Samuti on ta käsitlenud tänapäevaseid probleeme dokumentaalfilmides Fukushima tuumakatastroofist ning Tōhoku maavärinast ja tsunamist.