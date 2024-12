Rileyle jäid vaid ema salvestatud lindid. Ta heitis voodisse ja kuulas, kuidas Lisa Marie jutustas ühe hullumeelse loo teise järel: kuidas nad sõpradega Gracelandi õuel golfikärusid puruks sõitsid, tingimusteta armastusest oma isa vastu, pikkadest üksiolekutest tohutus majas. Sellest, kuidas ta lohistati karjuvana välja vannitoast, mille põrandal lebas isa surnukeha. Elust Los Angeleses ema juures, probleemidest ühes koolis teise järel, väljaviskamistest, pahandustest. Oma pikaajalisest suhtest Danny Keough’ga, abieludest Michael Jacksoni ja Nicholas Cage’iga. Emaks olemisest. Rängast sõltuvusest. Igavese kaotuse tundest. Riley teadis, et peab ema soovi täitma, tooma need mälestused, säravad ja valusad, maailma ette.

Selles kahe naise ühise tööna valminud erakordses raamatus kõlab nii Lisa Marie kui ka Riley hääl, see on ema ja tütre sümbioos – lugu, mis viib meid siit suurde tundmatusse.

Riley ise iseloomustab raamatut nõnda: «Mõistan, et minu ema helisalvestised on kingitus. Nii tihti jääb meile lahkunust mälestuseks vaid tema kõneposti tervitussõnum, lühike tänapäevvideo nutitelefonis, mõned lemmikfotod. Olen nende salvestiste privileegist teravalt teadlik. Tahtsin, et see raamat mõjuks sama intiimselt, nagu kõik need tunnid, mille veetsin ema salvestisi kuulates, täpselt nagu need ööd, mille ta veetis koos meiega ühes voodis, kuulates väljas kaikuvat koiottide kisa.»