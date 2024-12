Baltisaksa mälestustesarjas on ilmunud uus raamat

Liivimaa aadlik Herbert von Blanckenhagen (1892–1985) jutustab mälestustes oma veidi enne I maailmasõja algust alanud üliõpilasajast Tartus, 1917. aasta Vene revolutsioonidest ja 1918. aasta Saksa okupatsioonist ning võitlustest Balti Landeswehri ridades aastatel 1918–1920. Loo keskpunktid on üliõpilaselu korporatsioonis Livonia, mõisapidamine Lõuna-Liivimaa rüütlimõisates ning relvavendlus, võidud ja sõjaseiklused, teisalt kaotused, vägivald ja surm võitlustes bolševike ning vahepeal ka Eesti ja Läti sõjavägede vastu. Sündmusi raamistavad suur, lugematute nõbudega aadlisuguvõsa ja perekonnaasjad ning Liivimaa loodus, mis on kaunis aastaajale vaatamata.

Kommentaaridega täiendatud tõlketeos sisaldab lisaks seni publitseeritule uusi vaatenurki ja teemasid, mis väärivad arutelu eestikeelse publiku seas, kellele see muidu ehk keelebarjääri tõttu kättesaamatuks jääks. Et ligi pool raamatu tekstist käsitleb Tartut, sobitub see suurepäraselt Tartu Linnamuuseumi baltisaksa mälestustesarja.