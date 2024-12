AJALOOLINE PÄRL Suur kroonik Christian Kelch jättis meile hindamatu pärandi

Kelchi suurteos, «Liivimaa ajalugu», koosneb õieti kahest osast, millest autori eluajal, 1695. aastal, jõudis trükivalgust näha vaid mahukas esimene köide, mis käsitleb Eesti- ja Lätimaa minevikku kuni 1690. aastani. Kroonika teine osa, «Liivimaa ajaloo järg», milles vaadeldakse peaasjalikult Põhjasõda, jäi aga kauaks manuskripti ning levis vaid väheste käsitsi valmistatud ärakirjade kaudu. Põhjuseks niihästi Kelchi surm 1710. aastal kui ka samal ajal aset leidnud võimuvahetus Eesti- ja Liivimaal. Vaevalt et tsaarivalitsus oleks tol ajal lubanud levitada Kelchi rootsimeelset ajaraamatut. Alles 1875. aastal tegi Johannes Lossiuse publikatsioon kroonika järje kättesaadavaks laiemale asjahuviliste ringile. Seda usinamalt on ajaloolased kasutanud Kelchi teost 20. sajandil. Liialdamata võib väita, et tegemist on tähtsaima Põhjasõja sündmusi Eestis kajastava allikaga, pealtnägija kirjeldusega, milles uurija jaoks nii oluline faktirohkus rõivastatakse vähemalt sama väärtuslikku eluolulisse rüüsse.