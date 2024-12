Kaks vajalikku raamatut aitavad mõista probleemi, mis on suures osas isiklik ja tabu

Tema raamat «Vägivalla tähendus» käsitleb vägivalla mõju ja põhjuseid, pakkudes vajalikke teadmisi nii ohvritele kui ka vägivallatsejatele. Isdali lähenemine on mõjutanud vägivallatöötluse praktikaid rahvusvaheliselt.

Per Isdal, «Vägivalla tähendus»​. Foto: Raamat

Teine raamat keskendub aitamisega seotud erialainimeste igapäevatöö eripärale ja ohtudele. Selles töös on palju tähtsaid küsimusi, mida aitajad endale ja oma kolleegidele peavad esitama. Kuidas mitte läbi põleda? Kuidas säilitada piir iseenda ja võõra valu vahel?

Mõlemad raamatud tõlkis eesti keelde Kadi-Riin Haasma.

«Vägivalla tähendus. Vägivalla viis peamist vormi»​

Sellest raamatust on kujunenud paljudele eneseabiõpik.

Ilmselt kõige mõjusam põhjus vägivalda tarvitada on see, kui su enda kallal on vägivalda tarvitatud. Enamasti pereringis. Perekonnast saab tõmmata sirge joone vägivallani ühiskonnas, kuid vägivallast ühiskonnas saab tõmmata sirge joone ka koduni.

Vägivald on ühiskonna suur probleem (ka terviseprobleem) ning endiselt suures osas isiklik ja tabu. Seetõttu on ülimalt tähtis, et me vägivalda mõistaksime.

Per Isdal, «Aitamise hind». Foto: Raamat

«Aitamise hind»

​Liiga pikaajaline või liiga intensiivne töö vägivallaga võib olla eluohtlik. Töö avaldab aitajatele mõju ning teiste aitajad kuuluvad riskirühma.

See raamat on mõeldud kõigile, kes on otsustanud pühendada tööelu teiste aitamisele. Raamatu kaks peamist osa on «Mida töö meiega teeb?» ja «Mis me sinna teha saame?»

Järgnenud aastatel on autor pidanud ettekandeid tuhandetele sotsiaalvaldkonna asjatundjatele nii Norras, Rootsis kui ka Taanis. Kõikjal kohtas ta äratundmist: «Meil on täpselt samamoodi!»

Artikkel ilmus esmalt ajalehes Raamat.