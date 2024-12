40 aasta jagu Tõnu Oja värsse jõudis raamatukaante vahele

Ligi 40 aastat on Tõnu Oja pseudonüümiga Laur Lomper kirjutanud laulutekste ansamblitele, tõlkinud muusikale, seadnud sõnu lavastustesse ja multifilmidesse ning loonud isegi ooperile libreto. Osa neist tekstidest on saanud raamatuks, kuid olulise täiendusega – raamatust pool on avaldanud Tõnu Oja.