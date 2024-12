«MasterChef Eesti» võitja avaldas kokaraamatu: Itaalia köök on väga lihtne!

Võistlusele registreerisid ta abikaasa Merje ja sõbrad. «Eks nad ole olnud minu kõikvõimalike köögikatsetuste tunnistajad ja küllap nad olid kindlad, et tulen toime. Minu kirg on toorained ja tehnikad, eriti nende lihtsus ja kvaliteet. Usun siiralt, et hea toit ei pea tähendama väga keerulisi tehnikaid. Mulle meeldib ka öelda, et toiduga mängimine on hea, aga lugupidamine toidu ja tooraine vastu peab olema esikohal,» kinnitab autor.