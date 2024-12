Ärijuht Ivar Raav soovitab, kuidas luua inimestekeskne ja hirmuvaba töökeskkond

Raamatus käsitleb Raav ka vaimse tervise probleeme, mis viimaste aastate jooksul üha enam tähelepanu on saanud ning mis on korporatiivmaailmas paljuski just hirmupõhisest töökorraldusest tingitud. «Meie tänane ärimaailm toodab juurde vaimse tervise hädadega inimesi, sest süsteem on üles ehitatud hirmule kaotada või mitte piisavalt võita. Selline hirm on aga halvav ning suunab inimesi põgenema või hoopis agressiivselt ründama,» kirjutab Raav, kelle hinnangul on vaja süsteemi, kus juhid julgustavad enesekindlust ja aktsepteerivad vigu kui loomulikku osa kasvuprotsessist. See tähendab, et juhid ei peaks juhtima hirmu või surve kaudu, vaid inspireerima oma eeskuju ja empaatiaga.