Raamatublogija võikast krimkast: mõnu ma sellest lugemisest küll ei tundnud

Tänapäev, Hvarfi talu, Hvalfjörðuri fjord, Island. Jõukas perekond otsib eraldatust, mistõttu ostetakse vana Islandi talu ja lastakse sellele uhke juurdeehitus endale eluruumideks ehitada. Miskipärast ei püsi nende juures abilised - Sóldis on lühikese aja peale juba kolmas, keda palgati majapidamistöödel ja loomade talitamisel käsi külge lööma ning kaht peretütart islandi keele õppimisel toetama. Lapsed on toredad, asjatamist oodatust rohkem, aga tööle kandideerimist kahetsema panevad naist kõhedust tekitavad kummalised juhtumid nagu uksi avavad hobused. Kui talu asukatest pole juba mõnda aega kippu ega kõppu kuulda, avastab asja kontrollima tulnud naaber, et kõik on maha löödud. Kohalik politsei palub Reykjavikist abijõude. Kohale saadetakse kaks noort uurijat - rootsist hiljuti üle tulnud Týr ja tumedanahaline neiu Karólína ning lisaks kohtuarst Iðunn.