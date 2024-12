Õpik, mis tagab võrdsed võimalused õppimiseks

Võrdse kohtlemise mõistet tõlgendatakse sageli ühesuguse kohtlemisena. Ühesugune kohtlemine aga ei pruugi tagada võrdsust, sest inimeste lähtepunktid ja võimalused on erinevad. Tegeliku võrdsuse saavutamine eeldab ühiskonnas ebavõrdsuse märkamist, sellega võitlemist ja ebavõrdsuse aktiivset vähendamist. Võrdse kohtlemise eesmärk on tagada sotsiaalne õiglus, mille kohaselt peavad kõigil inimestel olema võrdsed võimalused täisväärtuslikuks eluks ja oma potentsiaali realiseerimiseks ühiskonnas.

Olulisimate küsimustena rõhutati seejuures õigusaktide muutmist, sobivaid õpetamisstrateegiaid, paindlikke õppekavu, ressursside ning tugisüsteemide võimaldamist ja vanemate ning kogukonna kaasatust. Hiljem on kaasava hariduse määratlustesse lisatud täiendavaid selgitusi, mis rõhutavad, et kaasav haridus on pidev protsess, mis tõstab haridussüsteemi võimekust ning mille eesmärk on pakkuda kvaliteetset haridust kõikidele õppijatele, kusjuures sihtrühm on eeskätt kõik need õppurid, keda muidu ohustaks haridusest ilmajäämine.