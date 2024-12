Õpetus, kuidas infosõjas ellu sääda

Kas sa oled kunagi kuulnud sõnu väärinfo, kuriinfo, süvavõltsing, rohujuurepesu? Tead sa, kes on botid, trollid või vihkajad, või mida tähendab vandenõuteooria? Sa kohtud nende nähtustega nii sotsiaalmeedias ja ka muus meediaruumis igapäevaselt, sest vale informatsioon ümbritseb meid kõikjal. See on paratamatu. Kes seesugust infot levitavad ja mis eesmärgil? Kas see on alati nii olnud või on see ainult tänase päeva nähtus? Kõigile neile küsimustele leiad vastuse raamatust «Kuidas ära tunda vale info».