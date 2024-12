10 silmaringi avardavat raamatut ajaloohuvilistele ja maailmamuutjatele

Raamat on ajatu kingitus, mis avab uusi uksi ja annab võimaluse mõelda kaugemale oma igapäevaelu piiridest. Olgu selleks pilk minevikku, sügavuti tungimine tänapäeva probleemidesse või julgus visandada tulevikustsenaariume – just need lood aitavad mõista maailma, kus elame, ning inimesi, kes selle kujundanud on. Siin on kümme sisukat teost, mis on ideaalseks kingituseks ajaloo-, poliitika- ja tulevikuentusiastidele.