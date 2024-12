KINGISPIKKER 10 ilukirjanduslikku teost sõbrale, kellele meeldib lugeda

Kui su sõber, pereliige või kolleeg on suur raamatusõber, pole midagi mõnusamat kui kinkida talle jõuluks hästi valitud ilukirjanduslik teos. Allolevate soovituste seas on nii eesti kui ka välisautoreid, pakkudes mitmekesist valikut ümbermaailmareisiks tugitoolis. Valik on koostatud nii, et iga raamat on kingituseks sama eriline kui selle saaja.