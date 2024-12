Seiklus, mis inspireerib tegutsema

«Sama raske, nagu oli Peebul loobuda oma unistustest Ameerikas läbi lüüa, oli minul seda raamatut käest panna,» kirjeldab Porval oma esimesi emotsioone raamatu kohta. «See ongi seiklus. Sa maandud võõras riigis, taskus raha 10 päeva jagu ja sellest enamik on laenatud. See pea püsti suhtumine võiks nakatada meid kõiki ja meie, eestlaste, elu, oleks palju vägevam. Vingumise ja põdemise asemel tegutsemine. Isegi siis, kui on raske.»

«Kinnita lennuki turvavöö, tee valmis võiku ning võta ette teekond Peebuga Ameerikasse – teisele planeedile – nii, nagu see enamike jaoks aastal 1991 tundus,» kutsub Porval. «Ja kui ka see tundub veidi hirmutav, siis aseta see raamat järgmise sirvija jaoks riiulile tagasi. Kõik teised, kes on valmis edu saavutamiseks esmalt läbi kukkuma – letsgooo!»