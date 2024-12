«Sina vanemana ei saa oma lapsi paremaks teha kui nad niikuinii oleksid olnud, kuid...»

Ingrid ja Jan on abielus olnud veerand sajandit. Nad elavad luksuslikus eramajas ja seal elavad ka nende täiskasvanud pojad, kuid nad käituvad nagu hotellikülalised. Ingridi silmis on sära kaotanud nii pereelu kui ka õpetajatöö. Seevastu äsja ministeeriumis ootamatult osakonnajuhatajaks edutatud Jan unistab oma 15 aastat nooremast kolleegist Hannest. Ta jätab oma naise tema pärast maha. Reedetud ja hüljatud Ingrid saab närvivapustuse ja peab õppima uuesti elama. Peagi aga jõuab Jan järeldusele, et ta ei naudi enam ametlikku suhet oma noore väljavalituga. Ka Hanne nendib, et see pole see, mida ta endale tahtis.