Ilmus luuletaja Kristiina Ehini romaan, mis sai alguse enda lahti muukimisest

Kristiina Ehini romaan «Südametammide taga». Raamatu kaanepildi kujundas ja pildistas kunstnik Gabriela Urm. Foto on tehtud Kristiina Ehinit kujutavast taaskasutusteosest, mille autorid on Tartu Raatuse Kooli õpilased Hanna-Lene Sommer, Kirke Sibul ja Marta Laanoja, keda juhendas Kadri Kosk.

Romaani «Südametammide taga» peateema on, kuidas armastada iseennast ja teineteist koos kõigi puuduste ja voorustega. See autobiograafiline tragikomöödia on naise elu kummituslikest rollidest, mille tunnistamiseni on pikk tee. Romaan on kahe loomingulise inimese tõmbuvast ja põrkuvast suhtest keset pidupäevade ülevust ja argielu hullust.