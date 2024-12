Margit Mikk-Sokk rahvustoitudest: see ei ole lihtsalt kõhutäide, see on põlvkondade vaheline side

Eesti toit on meie kultuuri ja identiteedi osa ja väärib seda, et me seda elus hoiame ja edasi kanname. Toidud, mida meil on sajandeid söödud, retseptid, mida on põlvest põlve edasi antud — see ei ole lihtsalt kõhutäide, see on põlvkondade vaheline side, need on mälestused lapsepõlvest, kodusoojusest, ühistest koosolemistest. Kahjuks ei oska me kõike väärtuslikku õigel ajal talletada ja tunnetame seda siis, kui inimesed meie kõrvalt juba lahkunud on. Siis meenuvad meile vanemate tehtud imelised toidud, mille maitsed viisid «keele alla», aga mida meie õigel ajal tegema ei õppinud ega kirja ei pannud. Sellepärast on oluline välja anda Eesti rahvustoitude raamatuid ja kanda seda ajaloolist mälu edasi.