KAS KA SINU LEMMIK? Selgusid 100 Eestis enim ostetud raamatut sel aastal

«Kui esimeses Viru tänava raamatukaupluses oli meil valikus üle 20 000 raamatu, siis tänase päeva seisuga on meil füüsilistes kauplustes üle 600 000 raamatu. Suur rõõm on tõdeda, et eestlaste lugemus ei ole vähenenud, vaid pigem kasvanud, sest viimase aasta jooksul on Apollo raamatukauplustest ja e-poest soetatud pea miljon raamatut,» lisas Apollo Kauplused OÜ turundusjuht Ardo Krass.

«Nagu eelnevatel aastatel, on ka sellel aastal selgelt näha, et eestlased eelistavad kodumaiseid autoreid, kes kirjutavad enda kogemustest ja läbielamistest. Ka hetkeseisu edetabelis on top kümnest autorist kaheksa eestlased. Samas tuleb arvestada, et antud edetabel on koostatud 11. detsembril ehk aasta lõpuni on veel minna ning lõplikus 2024. aasta edetabelis võib tulla muudatusi, sest suuremad jõuluostud on veel ees,» märkis Ardo Krass.