Sinijärv soovitab reisiraamatuid: hea, kui keegi käib ära kohtades, kuhu ise iiales ei soovi sattuda

Mul Serengetis sõpru pole, ent Mati Kaalu julgeksin küll pidada kui mitte sõbraks, siis hästi heaks tuttavaks. Las tema teeb Serengeti minu eest ära, mulle meeldibki suurema osaga maailmast suhelda raamatute vahendusel, sest loodus on alati kangesti ebamugav. Külm, kuum, niiske, sääsed, ebatasane pind taldade all, kõrgused ja sügavikud. Pole minu teetassike. Eelistan inimeste ehitet paiku, külastan linnasid. Austan ent isandaid ja emandaid, kes maailmast muuilma leiavad ning sellest ka kirjutada võtavad. No tõesti, makske või peale, mind juba Aafrikasse ei tiri miski nipiga. Mati Kaalu raamat toob Aafrika koju ja kodu-Aafrika vastu pole mul vähimatki. Detsembris just paras lehitseda ja mõtiskella.