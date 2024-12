LUGEMISSOOVITUSED 4 erilist raamatut, mis tasub lähiajal kindlasti kätte võtta

Raamatud, millest on saates lähemalt juttu:

Kristjan on pikka aega lootnud, et kaheksandaks sünnipäevaks kingitakse talle koer. Seda siiski ei juhtunud, kingiti hoopis telefon. Valus pettumus! Lisaks tunneb ta puudust isast, kes elab nüüd Soomes. Ta võtab nõuks ette hoiatamata isale külla sõita, kuid muidugi ei lähe kõik plaanide kohaselt.

Marju sõnul on raamat tegelikult sellest, kuidas kärgpere elu toimima saada, mistõttu on see sobiv lugemine ka täiskasvanutele.