Kaks ägedate piltidega lasteraamatut, millega pühade ajal meelt lahutada

Midagi maheägedat aastalõpulistele lastele pühaaja veeretuseks, rahuaja tolmelduseks. Marju Kõivupuu on usin igitark noormemm, kelle iga vastne üllitis tähelepanu väärib. Ja ehkki seekordne raamat pealtnäha õhedapoolne, ei jää ta sisulisuselt varasematele alla. Tõmbab väiksed ja vägevamad tantsuringi ning keerutab neid/meid aasta ringi. Hea jutukera on. Näitab kätte päevad, mida tuleks tähele panna ja millal võiks väheke tähistada. Teame küll, et põhjuse leiab alati, aga vahel on põhjust ka päriselt. Parim võimalik kõivupunk pärast PäraTrusti ja Hellero hääbumisi. Iga noore ja noorusliku lust ja rõõm. Kes veel vanuigi lugeda ei mõista, vaadaku ägeduslikke pilte ja kirjaoskus saabub otsekui iseenesest!