Raamat mehest, kes sai kuldses eas kuningaks

Nagu Elizabeth II enne teda, on ka kuningas Charles III rahul sellega, et teda hinnatakse tema tegude järgi, ja ta ei hakka troonilt korrapäraselt intervjuusid andma. Rääkinud temaga ja usutlenud teda mitu korda Walesi printsina, oli mul troonipärijast kujunenud selge ja terviklik mulje juba ammu enne tema troonile tõusmist. Samuti olin sageli kohtunud ka tollase Cornwalli hertsoginnaga, olgu siis kuninglikel ringreisidel või tema korraldatud üritustel või usutledes teda tõsielufilmide jaoks. Mõlemad jätsid endast alati eheda inimese mulje. Nende puhul ei tekkinud mõtet, nagu mõne avalikkusele tuntud isiku puhul, et kes neist sind järgmisel päeval tervitama vaevub.

Puhuti olen olnud telekaameraga, sagedamini aga ainult sulepea ja märkmikuga. Minu eesmärk ei ole olnud kirjutada täiemõõdulist elulugu. See on tänapäevane portree meie uuest valitsejast ja tema uuest õukonnast. See on ülevaade sellestki, mis juhtub, kui asute pärast maailma kuulsaimat naist juhtima Suurbritannia silmapaistvaimat institutsiooni; saate oma kuulsaima perekonna peaks ning valitsejaks suuremal alal kui ükski teine riigipea planeedil Maa.