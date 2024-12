EKSPERT SOOVITAB 6 raamatut, mis võiksid kõnetada teismelisi

Lugu on inspireeritud Arthur Conan Doyle’i eluloost ning sisaldab viiteid kuulsatele tegelastele nagu dr Watson ja Sherlock Holmes. Noor Arthur Doyle saab kutse õppida ajaloolises ja salapärases Baskerville Hallis, kus teda ootavad ees uued sõbrad, eriskummalised professorid ja põnevad seiklused. Arthur sõbruneb Irene Eagle’iga ja Jimmie Moriartyga, kes on samuti tuttavad tegelased Sherlock Holmesi lugudest. Peategelased saavad võimaluse liituda salapärase Ristikheina ühinguga ning peavad läbima kolm katsumust. Lisaks toimuvad koolis seletamatud plahvatused, ringi liigub keegi Roheline rüütel ja lahendamist ootab tume saladus.

Kaasahaarav fantaasiajutustus pakub lugejale hoogsat ja mütoloogiarikast maailma. Mal elab maagilises saarestikus nimega Arhipelaag, kus elavad ka mütoloogilised olendid nagu greifid, kentaurid, lohed, ükssarvikud. Selgub, et hästi varjatud saarestik ja selle elanikud on suures ohus, lisaks proovib keegi mõrvata ka Mali. Läbipääsu Arhipelaagi valvab vardja, Christopheri vanaisa. Kui Mal palub Christopherilt kui tulevaselt vardjalt abi, siis poiss ei kõhkle. Koos proovivad nad leida vastuse, miks on klimmer kadumas ja maagilised olendid suremas ning mis seos on sellel kõigel Maliga.