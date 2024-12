Eesti keeles ilmus edukaima Saksa kirjaniku Sebastian Fitzeki romaan «Reisija 23», mis on inspireeritud päriselu sündmustest. See on kaasahaarav psühholoogiline põnevik avamerel – kohas, mis on loodud täiuslikuks kuritegevuseks – ilma politsei ja põgenemisvõimaluseta. Loe raamatust katkendit!